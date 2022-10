Preços dos combustíveis vão descer na próxima semana

A próxima semana vai trazer boas notícias para os automobilistas.

Depois das fortes subidas nas últimas duas semanas, as previsões indicam que a gasolina vai descer seis cêntimos por litro e o gasóleo um cêntimo.

As alterações devem refletir a cotação do Brent (valor de referência do petróleo) que, esta sexta-feira, está a cair 0,17% para os 92,32 dólares por barril.

A confirmar-se esta descida, a gasolina simples passará a custar 1,826 euros por litro e o gasóleo simples 1,944 euros por litro. Estes valores ainda podem sofrer ajustes, porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Estes valores incorporam os novos descontos aplicados no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) que o Governo anunciou.

Recorde-se que este mês, o executivo de António Costa decidiu reduzir o desconto em 4,4 cêntimos na gasolina e 0,1 cêntimos no gasóleo, porque os preços dos combustíveis estavam a começar a abrandar.

Em novembro, o Governo fará a revisão dos apoios que resultará da aplicação da fórmula criada.