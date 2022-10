Macron quer fundos europeus para novo "corredor" energético entre Portugal e Espanha

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu hoje que o novo "corredor" de hidrogénio e energias renováveis acordado com Portugal e Espanha para unir Barcelona a Marselha deverá obter financiamento europeu.

"O que fizemos esta manhã é um ponto importante da solidariedade europeia e em dezembro irei a Espanha para finalizar esse projeto, que tem vocação para beneficiar de financiamento europeu", assegurou Macron à entrada da cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) que decorre em Bruxelas.

Macron fazia uma alusão à Cimeira euro-mediterrânica que decorre em 08 e 09 de dezembro na cidade espanhola de Alicante.

Os líderes de Portugal, Espanha e França decidiram avançar com um "Corredor de Energia Verde" para as interligações energéticas entre os países, apostando numa ligação por mar entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus.

O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três em dezembro, no decurso da Cimeira de Alicante.

"Vamos trabalhar os três de forma muito intensa nas próximas semanas, procurando "libertar" a Península Ibérica, construindo um corredor de energias verdes entre Portugal, Espanha e França, e através da França para o resto da Europa", referiu o Presidente francês.