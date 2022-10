Apps de alguns bancos com problemas e serviço instável

As aplicações de vários bancos estão a registar problemas e serviço instável. Segundo o site Downdetector, que monitoriza o funcionamento de vários serviços, as apps da Caixa Geral de Depósitos, Santander, Montepio, Novo Banco e Millenium estão a registar problemas e serviço instável.

A Renascença já entrou em contacto com algumas destas instituições financeiras para apurar a origem dos problemas, mas até agora ainda não há esclarecimentos adicionais.

Os problemas acontecem no dia em que o Governo começou a pagar os 125 euros de apoio para fazer face à subida de preços dos bens e serviços. Cada contribuinte pode verificar o estado do pagamento deste apoio no Portal das Finanças.

