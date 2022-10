Rendimento das famílias caiu 1% no primeiro semestre

As famílias de menor rendimento e riqueza foram as mais beneficiadas pela criação de emprego, diminuição do desemprego e aumento do salário mínimo no primeiro semestre, sendo as únicas cujo rendimento real não caiu, revelam dados do Banco de Portugal (BdP).

Segundo uma análise, divulgada hoje, o rendimento disponível nominal médio das famílias subiu 5,1% nos primeiros seis meses do ano face a igual período de 2021, com um contributo de 4,4 pontos percentuais dos rendimentos do trabalho.

Contudo, a simulação do supervisor bancário - utilizando uma taxa de inflação homóloga média de 6,2% - indica que em termos reais houve uma redução homóloga de 1% do rendimento disponível agregado no primeiro semestre deste ano.

Os dados do BdP revelam que no primeiro semestre deste ano os maiores aumentos do rendimento disponível nominal ocorreram nas famílias que em 2021 se situavam nas classes de menores rendimentos e riqueza, assim como para aquelas em que o indivíduo de referência tem uma escolaridade mais baixa ou se encontrava desempregado ou inativo.

Esta evolução, explica o supervisor, resultou da criação de emprego e da "significativa" diminuição do desemprego em termos homólogos, "tal como o aumento do salário mínimo acima da média da distribuição".

Assim, segundo os dados, o rendimento disponível nominal cresceu 11% nas famílias cujo total de rendimentos é igual ou inferior a 8.200 euros anuais, enquanto o rendimento real subiu 4,5%.