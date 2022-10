Nigéria anuncia "redução substancial" na produção de gás. Galp admite "perturbações adicionais"

O principal fornecedor de gás natural da Galp Energia anunciou, esta segunda-feira, uma “redução substancial” na produção e fornecimento de gás.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa energética portuguesa diz que recebeu um “aviso de força maior” da Nigeria LNG, que justifica a redução no fornecimento com as cheias que estão a afetar aquele país africano, pondo em causa a exportação do produto.

“Nesta fase, nenhuma informação foi fornecida para apoiar uma avaliação dos impactos potenciais deste evento, que pode, no entanto, resultar em perturbações adicionais de abastecimento à Galp”, informa a petrolífera portuguesa em comunicado.

Na nota, a Galp “lamenta o impacto humanitário causado pelas inundações e vai continuar a monitorizar esta situação com cuidado, informando sobre qualquer desenvolvimento material”.

Atualmente, a Nigéria é o maior fornecedor de gás natural de Portugal.