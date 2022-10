Preços dos combustíveis voltam a subir

O preço dos combustíveis fica mais caro já esta segunda-feira.

As previsões apontam para subidas de 6,5 cêntimos no preço do litro do gasóleo e cinco cêntimos na gasolina.

Feitas as contas, o preço médio do gasóleo deverá ficar nos 1,921 euros por litro, enquanto o litro da gasolina simples 95 subirá para os 1,875 euros.

Estes valores que incorporam os novos descontos aplicados no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) ainda podem ser ajustados porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Recorde-se que este mês, o Governo decidiu reduzir o desconto em 4,4 cêntimos na gasolina e 0,1 cêntimos no gasóleo, porque os preços dos combustíveis estavam a começar a abrandar.

Com as subidas previstas para esta segunda-feira, tanto a gasolina como o gasóleo serão vendidos a valores superiores aos que se registavam no início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na semana passada, o litro de gasolina subiu, em média, cerca de 12 cêntimos nas gasolineiras portuguesas e o gasóleo mais de 10 cêntimos.