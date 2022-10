Aeroporto de Lisboa. Não se pode confundir alhos com bugalhos

O costumado (infelizmente) esquecimento dos contratos na esfera das concessões públicas não é um exclusivo nacional. A comparação entre soluções para o novo aeroporto de Lisboa deve ser na mesma base e centrada no contrato de concessão firmado em 2012 entre o Estado Português e a VINCI, o qual obriga as partes até ao ano 2062.



"Make it simple": As cinco orientações-básicas

a) A capacidade aeroportuária de Lisboa tem de aumentar para o patamar 67-70 milhões de passageiros.

b) No contrato de concessão, as partes verteram as condições subjacentes ao montante pago pela concessionária, em Lisboa, no quadro de um tarifário competitivo (anexo 12) onde as taxas são submetidas a um teste comparativo (benchmark) com um painel de 12 aeroportos europeus: Viena, Barcelona, Dublin, Madrid, Copenhaga, Roma, Genebra, Londres (Gatwick), Dusseldorf, Berlim, Bruxelas e Estocolmo.

c) Em 2016, o crescimento do tráfego, bem acima da banda-referência, acionou os gatilhos do processo de aumento da capacidade de Lisboa, que deve ser norteado pela sustentabilidade no longo prazo, ajustado à disponibilidade financeira do país/uso da infraestrutura existente e sintonizado com a distribuição da população e com a procura turística (a maioria do tráfego).

d) A solução global tem de assegurar a competitividade do destino turístico face aos concorrentes diretos, com foco em Madrid e Barcelona (aeroportos até 12 quilómetros do centro, com metro e suburbano e sem portagem) e, também, por Lisboa ser hub, substituir a transferência avião-avião por avião-comboio nos percursos até cerca de três horas, o que significa que tem de ter conexão direta à rede ferroviária de alta velocidade.

e) O contrato de concessão prevê três modelos: i) Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), ii) Alternativa da Concessionária ao NAL e iii) Alternativa do Concedente ao NAL se a proposta da concessionária não for adequada (é a situação atual). Não define localização para qualquer das possibilidades e permite a instalação de um aeroporto comercial por terceiros, desde que situado para lá do raio de 75 quilómetros com centro no aeroporto da Portela.