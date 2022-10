Trabalhadores do Continente vão ter aumentos médios a partir de 4,8% no próximo ano

A MC, dona dos supermercados Continente e Bom Dia, vai efetivar aumentos salariais médios a partir de 4,8% em 2023. Essas atualizações de vencimento terão ainda retroativos a março de 2022.

Depois do primeiro-ministro, António Costa, no Acordo de Rendimentos e Competitividade, ter assinado um acordo na Concertação Social que prevê uma valorização salarial anual de 5,1% em 2023, de 4,8% em 2024, de 4,7% em 2025 e de 4,6% em 2026, as empresas começam agora a ajustar e prespetivar o que vão fazer nesta matéria já em janeiro do próximo ano.

Refira-se que os valores inscritos nesse acordo não têm um caráter vinculativo para as empresas que podem definir se vão ou não subir as remunerações dos funcionários.

Em resposta às questões da Renascença a detentora do Continente respondeu que a “Sone MC irá garantir em 2023 o alinhamento com a dinâmica e a evolução do mercado de trabalho, no sentido de assegurar a competitividade das suas práticas salariais. Vamos avançar com a atualização da nossa política retributiva, nomeadamente no que respeita à prática que temos em vigor nas nossas operações de loja e logística”.

Em seguida, acrescentou irá seguir o espírito e os princípios de competitividade introduzidos no âmbito do novo Contrato Coletivo de Trabalho assinado entre a APED (associação patronal do setor da distribuição) e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE), no final deste ano.