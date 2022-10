Tribunal de Contas vai auditar o maior laboratório de física de partículas do mundo

O Tribunal de Contas (TdC) português foi eleito para ser o novo auditor externo da Organização Europeia de Investigação Nuclear, o CERN, considerado o maior laboratório de física de partículas do mundo, com sede em Genebra, na Suíça.

Em comunicado, a entidade indica que a equipa do Tribunal de Contas, que inclui seis pessoas, coordenada por uma juíza conselheira, vai trabalhar com o CERN no triénio de 2023 a 2025, num mandato que começa no início do próximo ano.

“A candidatura portuguesa foi entregue há mais de um ano, na sequência de um concurso público internacional dirigido aos Tribunais de Contas dos vários Estados-Membros [da União Europeia] e acabou por ser a escolhida no final do mês de setembro.”

O TdC recorda que não é a primeira vez que serve de auditor externo de organizações internacionais, destacando o seu papel como auditor da Agência Espacial Europeia (ESA), do Instituto Universitário Europeu (IUE) ou da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entre outras.

“Esta eleição dignifica o nosso Tribunal de Contas e o nosso país e é o reconhecimento da qualidade e da nossa dedicação noutras organizações internacionais”, sublinha no comunicado o presidente da instituição, José Tavares.