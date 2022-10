Portagens nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama deverão subir 9% em janeiro

As portagens nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama deverão subir 9,3% no início do próximo ano, se não houver intervenção do Governo.

Para as autoestradas, a proposta de subida das tarifas de portagem depende do índice homólogo de preços no consumidor registado em outubro, que só será confirmado pelo INE a 11 de novembro.

Em julho, o presidente executivo da Brisa, António Pires de Lima, já tinha alertado para a possível subida de preços. “As portagens estão diretamente relacionadas com a inflação, é o indicador de inflação em outubro que vai determinar o valor das portagens, portanto, deverão aumentar e com algum significado no próximo ano, a não ser que o Estado mostre abertura para encontrar mecanismos que compense a Brisa desse aumento e o possa diluir no tempo, ou incluí-lo no grupo de trabalho de renegociação da concessão”, afirmou em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.