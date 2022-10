OE 2023. Assis aconselha Governo a falar verdade, "sem qualquer tentação ilusionista" e avisa que "num quadro de inflação há sempre que fazer sacrifícios"

Outro aspeto que nunca pode ser ignorado no âmbito da avaliação de um orçamento num país como Portugal é o elevado nível de endividamento, de endividamento público em primeiro lugar, e também do rendimento das famílias e das empresas, mas sobretudo do endividamento público. Um país com uma dívida pública muito elevada, como é o caso de Portugal, tem que aproveitar todas as ocasiões que se lhe deparem para garantir uma redução do peso da dívida no PIB. E esse esforço está claramente assumido. É um contexto complexo e difícil e muito exigente, é natural que tenha prevalecido uma preocupação de prudência.

Há um quadro marcado também por uma alteração da política monetária do Banco Central Europeu, que já era algo expectável, mas que se tem vindo a acelerar, precisamente devido ao fenómeno inflacionista e com o aumento das taxas de juro, com as consequências que temos.

É uma proposta prudente, o que é prudente é equilibrado. Esta proposta de orçamento não pode ser dissociada de vários contextos e é em função desses contextos que deve ser lida. Em primeiro lugar, de uma situação de grande imprevisibilidade no plano internacional, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico e financeiro.

É algo que não afeta da mesma maneira todas as pessoas, porque é muito diferente uma pessoa deixar de ter dinheiro para comprar bens essenciais, nomeadamente a alimentação, ou deixar de ter dinheiro para uma qualquer extravagância que queira fazer neste ou naquele domínio. Portanto, a inflação não afeta de facto, da mesma maneira todas as pessoas e é preciso uma concentração de apoios muito grande nos sectores mais carenciados da sociedade portuguesa.

Tudo depende da evolução da situação, num quadro de imprevisibilidade total, creio que ninguém pode estar a dar garantias absolutas nesse domínio. O que é importante é projetar uma imagem de alguma tranquilidade e a ideia de que temos consciência das dificuldades e do que estamos a fazer para procurar minorar os seus efeitos junto dos diferentes segmentos da sociedade portuguesa, tendo naturalmente que ter particular atenção em relação a alguns. Por exemplo, na questão da inflação. É evidente que o Banco Central Europeu vai tomar medidas e já está a tomar medidas mais restritivas em matéria de política monetária. Isso tem consequências.

É certo que nós estamos mais protegidos do que outros países, estamos mais longe do centro da crise, temos um grau de dependência energética menor em relação à Rússia. É desejável, naturalmente, que consigamos escapar a esta reação e tudo deve ser feito nesse sentido.

A perspetiva de crescimento já é muito moderada no próximo ano. Estamos a falar de uma situação que é de tal maneira complexa, enigmática, imprevisível, que é muito difícil alguém fazer declarações absolutamente perentórias. Nas declarações do primeiro- ministro há também a vontade de contribuir para que não se se crie um ambiente negativo e depressivo na sociedade portuguesa e na economia portuguesa. Agora, se temos a certeza absoluta que isso possa vir a acontecer ou não, creio que ninguém tem. É evidente que se uma economia como a alemã entrar em recessão, e hoje os dados apontam nesse sentido, isso tem um fortíssimo impacto em toda a Europa, dado o peso que essa economia tem no contexto europeu.

Só poderemos responder a isso se tivéssemos uma capacidade de antevisão mínima do que vai acontecer no próximo ano, em termos económicos e em termos financeiros. E neste momento isso é impossível. Como é que se lida bem com a incerteza? Não é promovendo um discurso que gera intranquilidade, mas é promovendo um discurso realista, um discurso rigoroso, chamando a atenção das pessoas para eventuais sacrifícios que tenhamos todos que fazer e ao mesmo tempo, lembrando que uma sociedade digna e justa é uma sociedade que, em momentos difíceis, está particularmente atenta às dificuldades dos mais carenciados.

E, nesse sentido, têm que apoiar preferencialmente aqueles que são as vítimas maiores de uma situação dessa natureza. Agora, se isso significa uma necessidade a meio do ano ou em qualquer altura do ano de promover uma retificação orçamental, isso, creio que neste momento, em absoluto, ninguém está em condições de responder.

Isto não significa, evidentemente, que o facto de se valorizar a concertação social se possa ter como contraponto uma desvalorização do Parlamento. Isso seria totalmente inaceitável. Sou presidente do CES, mas tenho a noção de que o centro da vida política em Portugal é o Parlamento e, portanto, é aí que se deve estabelecer também um esforço, não de consenso, mas um esforço de diálogo.

E, por outro lado, na questão dos rendimentos que tem sido uma preocupação central. Mas mesmo na questão dos rendimentos, quando falamos de percentagem de crescimento dos salários, uma coisa era falar de aplicar determinados valores ao período pré-inflação e os mesmos valores ao período pós-inflação. São coisas completamente diferentes e, portanto, provavelmente também aí haverá que admitir que, ao longo dos próximos anos, se a inflação de acordo com a evolução, a evolução do processo inflacionista, será preciso fazer algumas revisões.

Houve uma preocupação quer da parte do Governo, quer da parte da generalidade dos parceiros sociais, no sentido de se empenharem conjuntamente para que se alcançassem alguns consensos em duas áreas que são muito importantes para o país.

Posso responder pelo que se passou aqui na concertação social. Embora eu pense que há muitas coisas a melhorar no processo de negociação social e de concertação social, a verdade é que se conseguiu alcançar um acordo de concertação social e penso que isso é positivo, porque desde logo projeta tranquilidade na sociedade portuguesa e há aqui um garante de alguma estabilidade, que evidentemente é um garante de estabilidade que não pode deixar de ser visto em função do quadro de grande incerteza que estamos a atravessar, portanto é um garante estabilidade relativo.

O Governo tem obrigação de fazer isso. Todos os governos neste momento na Europa têm a obrigação de fazer isso. A primeira coisa é fazer uma descrição rigorosa e séria da realidade. Nós temos que saber lidar com as pessoas como adultos. No mundo ocidental existia uma certa tendência dos detentores do poder para infantilizar os cidadãos, para estabelecer uma relação com os cidadãos na base de uma certa infantilização dos mesmos e, às vezes, chegando aos limites da tentativa de cretinização dos cidadãos.

Tem visto esse diálogo existir agora?

Por exemplo, no caso do aeroporto [de Lisboa], um caso concreto em que parece haver uma vontade de diálogo de parte a parte, quer da parte do Primeiro-Ministro, quer da parte do líder do maior partido da oposição. E vamos ver como é que decorre agora a discussão do Orçamento do Estado. É talvez o momento do ano em que mais estaremos em melhores condições para avaliar se há ou não a disponibilidade da parte do Governo para acolher alguma sugestões das oposições, sem pôr em causa, naturalmente, aquilo que são os compromissos fundamentais do Governo, que não só têm legitimidade como tem a obrigação de cumprir com o programa que apresentou ao país e que foi o programa que foi sufragado pela maioria dos portugueses.

Veremos. O Governo tem uma legitimidade inquestionável porque está assente na maioria absoluta. Foi essa a vontade dos portugueses. Também não podemos ignorar esse facto. A partir daí vamos ver qual é essa disponibilidade para abertura. Passou muito pouco tempo, também.

Todos estes casos de incompatibilidades no Governo a envolver ministros prejudicam a ação e, sobretudo, a credibilidade das políticas do Governo de maioria absoluta, nomeadamente no Orçamento do Estado?

Há uma tendência, infelizmente, nas sociedades contemporâneas, nas democracias contemporâneas, para estarmos sempre a criar mais casos. Não me pronuncio sobre nenhum destes casos, não me quero meter nisto, não devo fazê-lo. Mas há uma tendência. Não é só em Portugal, é em todos os países da Europa e em todas as democracias em geral, para estar permanentemente a construir casos políticos Alguns terão um fundamento, grande parte deles não tem fundamento absolutamente nenhum.

Compete a quem governa não se deixar influenciar por essas situações e, sobretudo, quando há a convicção de que nenhum membro do Governo cometeu fosse o que fosse de ilegal. Isso não pode de forma alguma afetar a tranquilidade do Governo e não pode ter qualquer efeito na qualidade da ação governativa.

Aqui a tendência tem sido para se falar mais destes casos, por exemplo, do que a descodificação do Orçamento do Estado?

Mas isso é uma tendência geral, porque é mais simples falar disto do que falar de coisas mais complexas e mais difícil. Muitas vezes discutir uma proposta orçamental ou discutir a política externa, ou discutir a política de saúde ou discutir a política de educação. Acho que é mais difícil abordar esses temas do que entrarmos nesta discussão quase telenovelesca.

Não estou com isto a desvalorizar, porque se houver casos graves, evidentemente eles têm que ser devidamente tratados. Agora, não podemos é confundir as coisas e colocar tudo no mesmo plano. O primeiro-ministro já disse que confia plenamente nos seus ministros, que está absolutamente convencido que não há nenhuma situação de incompatibilidade. Portanto, sendo assim, não tem porque afetar a qualidade da ação governativa e muito menos a tranquilidade da ação do governo.

Quanto à realidade nacional, ela é o que é, mas isso também não é caso específico de Portugal, quem for a outro país verificará que também nesses países há uma certa tendência crescente para se discutirem esses temas em detrimento das grandes questões de fundo, cujo debate acaba por ser amplamente prejudicado.