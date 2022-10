Inflação em setembro nos 9,3%, valor mais alto de há 30 anos

O valor da inflação atingiu os 9,3% em setembro de 2022. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

"A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 9,3% em setembro de 2022, taxa superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior e a mais elevada desde outubro de 1992", lê-se no comunicado do INE.

No cenário macroeconómico desenhado pelo Governo na proposta do Orçamento do Estado para 2023, o executivo prevê uma taxa de inflação anual de 7,4% para este ano e de 4% para 2023.