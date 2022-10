OE2023: Previsões do FMI "não são muito distintas" das do Governo

O ministro das Finanças, Fernando Medina, considerou hoje que as previsões do FMI para Portugal "não são muito distintas" das do Governo, indicando que a diferença deve-se ao facto de não estarem consideradas as medidas do orçamento. .

"Relativamente às previsões do FMI [Fundo Monetário Internacional] elas não são muito distintas das que o Governo e o Conselho das Finanças Públicas apresentam", disse Fernando Medina aos jornalistas no final de uma conferência na Faculdade de Direito de Lisboa sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) entregue na segunda-feira no parlamento.

Segundo o ministro, "há uma diferença: é no método das previsões do FMI, que trabalha num cenário que não considera as políticas que estão inscritas no Orçamento do Estado".