🔴 Em direto. Governo anuncia "maior intervenção de sempre no mercado energético"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, anuncia a "maior intervenção no mercado energético em Portugal", referindo-se a medidas que pretendem "proteger as empresas" mais afetadas pelos aumentos do gás e eletricidade.

Duarte Cordeiro alude a uma intervenção num valor de "dois mil milhões de euros na eletricidade e mil milhões de euros no gás".

Segundo o ministro, as medidas vão permitir que as empresas poupem "30 a 31% na conta da eletricidade" e "entre 23 a 42% na fatura do gás".

No início da conferência de imprensa, o governante deixou claro que, para as famílias, o Governo já anunciou algumas medidas, entre as quais a possibilidade do regresso ao mercado regulado do gás.

O Governo refere que uma previsão de 258 euros por megawatt-hora (MWh) para o custo de energia que para as empresas saltariam dos 1.700 milhões para 6,5 mil milhões em 2023.

No gás natural, o custo pode saltar de 745 milhões em 2021 para 2,7 mil milhões ou de quase cinco mil milhões de euros no pior cenário.

[em atualização]