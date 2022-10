OE 2023. Salário Mínimo deixa de estar isento de IRS a partir de 2024

O valor do mínimo de existência deixa de acompanhar o salário mínimo nacional (SMN) a partir de 2024, o que, alerta o fiscalista Luís Leon, poderá fazer com que, daí em diante, quem ganha o SMN comece a pagar IRS.

A proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) vem acompanhada de uma reformulação das regras do mínimo de existência, que equivale à parcela de rendimento sobre o qual não incide IRS.

As mudanças operam de duas formas. Por um lado impedem que da aplicação das regras de liquidação do IRS, as pessoas fiquem com um rendimento líquido inferior ao mínimo de existência (considerando o maior valor entre 10.640 euros por ano, ou o equivalente a 1,5 vezes 14 o Indexante de Apoios Sociais – IAS).

Por outro, fixam o valor do mínimo de existência em 10.640 euros em 2023 (que equivale a 14 vezes o salário mínimo desse ano e que será de 760 euros), determinando que nos anos seguintes o seu valor passe a estar indexado ao IAS.

“O valor de referência do mínimo de existência é igual ao maior entre 10.640 e 1,5 x 14 x Indexante dos Apoios Sociais (IAS)”, refere a proposta do OE2023.

No modelo agora em vigor prevê-se que, da aplicação das taxas do IRS, não pode resultar para os rendimentos de trabalho dependente, a disponibilidade de um rendimento líquido inferior a 1,5 vezes 14 vezes o valor do IAS, garantindo-se ainda que desta fórmula não pode resultar um valor de rendimento líquido inferior “ao valor anual da retribuição mínima mensal”.