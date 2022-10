OE 2023. Famílias que ganham o salário mínimo não podem beneficiar do apoio ao crédito habitação

As famílias que auferem o salário mínimo, não vão ter nenhum adiantamento fiscal para o pagamento do crédito habitação. A medida desenhada pelo Governo no OE 2023, e que se traduz na redução do escalão de IRS, exclui quem ganha até 760 euros uma vez que não fazem retenção na fonte.

“Todas as medidas que passam pelo IRS vão sempre deixar de fora as pessoas mais vulneráveis e esta é apenas uma delas”, diz a economista Susana Peralta.

A professora da Nova SBE, defende que “isso é um problema enorme”. Mas que se trata do reflexo “de isto ter sido uma medida um bocado cosmética”.

“Foi arranjar uma coisa, que para o Governo não lhes custa dinheiro nenhum e para os contribuintes pode criar alguma ilusão de alívio”, acrescenta.

Segundo a proposta, em 2023 “a retenção na fonte sobre rendimentos de Categoria A de IRS é reduzida para a taxa do escalão imediatamente inferior à correspondente à remuneração mensal”.