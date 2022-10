Famílias vão ficar melhor com esta proposta de OE? Fiscalista responde

As contas não são nada fáceis de fazer. Por um lado, os aumentos e benefícios anunciados pelo Governo, por outro, a inflação e outras variáveis que têm levado os portugueses a perder de compra. Luís Marques, fiscalista da consultora EY, ajuda a perceber como vão ficar as famílias.

Em em média, com esta proposta do Governo, o orçamento das famílias vai ou não ficar melhor?

Pelas contas que fizemos, e tendo por base a atualização dos escalões do rendimento coletável do IRS proposta pelo Governo de 5,1% em qualquer cenário, vai haver um acréscimo do rendimento disponível, seja num cenário em que não tenha aumento salarial sequer, só pelo simples facto de ter devido à revisão dos escalões, bem como aquela diminuição da taxa máxima do segundo escalão, ou seja, de passar de 23 para 21%. Em todos os cenários vai haver um acréscimo do rendimento líquido disponível. A questão que as famílias fazem é se esse acréscimo é suficiente para fazer face às despesas que vão ter que pagar mensalmente, fruto da inflação.

A partir de janeiro, esse dinheiro vai compensar a inflação e se depois, no acerto do IRS do ano seguinte esse aumento não acaba por se diluir?

Como as tabelas de retenção na fonte, que vão vigorar a partir do próximo ano, é expectável que sejam atualizadas e reformuladas em face destes novos escalões, portanto, por essa via, entendemos que não vai haver diferença na situação do final do ano, quando houver o tal acerto de contas com a entrega da declaração modelo três que todos fazemos.

Não haverá agravamento?

Não haverá agravamento e não deverá haver grandes oscilações. A questão que se pode colocar é naquela medida em que o Governo anunciou, que é optativa para fazer face ao aumento das prestações decorrentes de crédito à habitação, em que o cidadão ou o sujeito passivo - o contribuinte - pode pedir à sua entidade patronal para ser retido no escalão imediatamente anterior, para que haja uma menor retenção na fonte e, com isso, uma maior liquidez para fazer face às prestações que tem que pagar junto à instituição de crédito. No entanto, isso não vai distorcer a sua situação fiscal. De facto, essa pessoa, se optar por isso, poderá ter muito menor reembolso no ano seguinte e até pode ter que pagar.