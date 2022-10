Valor sujeito a taxa especial de IRC das micro e PME aumenta para 50 mil euros

O valor da matéria coletável sujeita à taxa especial de IRC das micro, pequenas e médias empresas e "Small Mid Cap" vai aumentar de 25.000 para 50.000 euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023).

Em causa está uma taxa de 17% aplicável às empresas que entram na classificação de micro e PME (de 12,5% quando estas estão instaladas no interior do país) em relação aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável.

"No caso de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena ou média empresa ou empresa de pequena-média capitalização (Small Mid Cap) (...) a taxa de IRC aplicável aos primeiros 50.000 (euro) de matéria coletável é de 17%", determina a proposta orçamental que foi entregue, esta segunda-feira, no Parlamento.

Estes 50 mil euros correspondem ao dobro do previsto no regime legal atualmente em vigor. Acima deste valor aplica-se a taxa de 21%.

O OE 2023 vai ser debatido na generalidade no parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.