OE2023. Classe média é quem ganha menos com a revisão dos escalões de IRS

O Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) traz ganhos para todos os escalões de IRS que se traduzem em poupanças no final do ano.

No entanto, se todos ganham, há quem vá beneficiar menos do que outros.

É isso que se pode constatar no gráfico apresentado, na tarde desta segunda-feira, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina intitulado de "As três alterações no IRS de 2023 geram ganhos importantes."

Aí constatamos que para quem ganha menos de mil euros os ganhos são maiores do que no passado. O mesmo acontece nos rendimentos superiores a três mil euros brutos, se tivermos por base de comparação esta revisão dos escalões de IRS e as que se verificaram em 2018 e 2022.

O mesmo já não se pode dizer dos rendimentos brutos entre os 1.000 e os 3.000 euros, a única fatia da distribuição de rendimentos que fica aquém do que ganhou no passado com as mudanças de escalões de IRS.