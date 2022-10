OE 2023. Subida faseada da dedução a partir do segundo filho concluída no próximo ano

O Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) contempla um novo aumento da dedução por dependente, concluindo um processo que coloca esta dedução nos 900 euros para os segundos filhos e seguintes até aos seis anos de idade.

“Quando exista mais de um dependente, à dedução (…) somam-se os montantes de 300 euros e 150 euros, respetivamente, para o segundo dependente e seguintes que não ultrapassem seis anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente da idade do primeiro dependente”, refere a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que o Governo hoje entrou no parlamento.

Com esta medida fica concluído o alargamento desta dedução que teve início com o OE2022, que passou a visar crianças até aos seis anos de idade.