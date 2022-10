OE 2023. Redução do escalão para quem tem crédito habitação é um adiantamento "sem juros"

A economista Sandra Maximiano, professora no ISEG, diz que a medida do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) que visa a redução do escalão de IRS para quem tenha um crédito à habitação é um "crédito sem juros, sobre os créditos que as pessoas têm".

Segundo a proposta, em 2023 “a retenção na fonte sobre rendimentos de Categoria A de IRS é reduzida para a taxa do escalão imediatamente inferior à correspondente à remuneração mensal”.



A professora do ISEG defende que "é uma boa medida para quem tenha crédito habitação e tenha juro variável, e espera um aumento da sua mensalidade".

"Esta medida permite ter mais rendimento disponível no presente, face a esse aumento do crédito", sublinha Maximiano. "Isto é um crédito sem juros, sobre os créditos que as pessoas têm crédito habitação", soma.

Mas não se pense que será um bónus dado pelo Governo às famílias, mais tarde terão de pagar. Acontecerá em 2024 nos acertos de IRS.

"Isto é um crédito. E isso presupõe que tenha de ser pago no futuro. Mas é um crédito sem juros, é um crédito bonificado nesse sentido. Mas se isso significa não perder direito à casa, ou fazer face a rendas extremamente altas que podem por em causa compromissos e outras rendas no presente, acho que é de aproveitar", sublinha.

"Se calhar não é para toda a gente, no sentido em que cada um sabe da sua contabilidade mensal", finaliza.