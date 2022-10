OE 2023 prevê aumento de 15% do orçamento para segurança interna

O Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) prevê um aumento de 15% de financiamento para a segurança interna, para um total de 2,47 mil milhões de euros, mais de metade para despesas com pessoal da PSP e GNR. "O Programa Orçamental da Segurança Interna evidencia, no orçamento para 2023, um total de 2.473,8 milhões de euros de receita total consolidada e de dotação de despesa total consolidada, representando um crescimento de 15% face à estimativa de execução até final de 2022", lê-se na proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), que o Governo entregou, esta segunda-feira, na Assembleia da República. A proposta do Governo refere que, da dotação de despesa total consolidada, apresentam maior peso as despesas com pessoal, que "representam 74,7% da despesa total consolidada, com 1848,9 milhões de euros de dotação, destacando-se a estrutura da massa salarial das forças e serviços de segurança, distribuída entre a Guarda Nacional Republicana (GNR), com 869,6 milhões de euros, e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com 855 milhões de euros". O documento destaca "as aquisições de bens e serviços, com 256,1 milhões de euros, dos quais 125,4 milhões de euros afetos às forças de segurança, destinados ao financiamento da atividade corrente destas entidades".

O OE 2023 para o Ministério da Administração Interna dá também conta, em relação às transferências correntes, de 52,6 milhões de euros destinados às transferências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para as associações humanitárias de bombeiros voluntários no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR). Sobre as dotações de despesa de investimento, a proposta indica que a rubrica de aquisições de bens de capital ascende a 167,7 milhões de euros, dos quais 51,7 milhões de euros dizem respeito à execução da Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança e Serviços do Ministério da Administração Interna, executada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Outros 53,1 milhões de euros dizem respeito às verbas orçamentadas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo o documento, as dotações para pensões e reformas dos elementos da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana vão aumentar cerca de 22% em 2023 em relação ao ano anterior.