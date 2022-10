OE 2023. IRS Jovem alargado, corte no imposto sobe para 50% no primeiro ano

O Governo escreve na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) que vai alargar os beneficiários do IRS Jovem e destaca que vai haver mais benefícios para os jovens até aos 30 anos.

As medidas destinam-se a todos os jovens entre 18 e 26 anos (ou 30, no caso de doutoramento) com qualificações de nível 4 (curso profissional) ou superior, que o Governo prevê que chegue a 100 mil jovens por ano.

A proposta prevê que a isenção para os jovens passe, nos dois primeiros anos, dos 30% para os 50% no primeiro ano e para os 40% no segundo ano.



Anterioremente, a isenção fixava-se nos 20% para os dois anos seguintes, e agora passa a ser de 30%. No último dos cinco anos de benefícios passa dos atuais 10% para 20%.

O custo orçamental da medida do OE 2023 é de 15 milhões por ano.