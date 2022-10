Para que os jovens "acreditem que ainda há futuro". Conselho Nacional da Juventude quer apresentar propostas a Governo e deputados

O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) pediu esta segunda-feira para ser recebido por membros do Governo e grupos parlamentares, a fim de apresentar uma lista com mais de 30 propostas para serem tidas em conta no Orçamento do Estado para 2023.

O CNJ reuniu os estudos que retratam uma geração "cada vez mais precária, com baixos salários e sem acesso à habitação" e pede "respostas urgentes" aos poderes políticos, para que que os jovens em Portugal "acreditem que ainda há futuro".

Na lista de 36 propostas, mais de metade centram-se no Trabalho, na Habitação e no Reforço da Educação e Capacitação dos Jovens que, de acordo com o Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Rui Oliveira, são prioritárias para a emancipação de um jovem.

"Os jovens em Portugal emancipam-se quando já não são jovens, porque já saem de casa dos pais depois dos 30 anos. Este é um dado muito superior àquilo que acontece na União Europeia. E é por isso que elencamos propostas sobretudo nestas áreas", sublinha.

Na pasta da Habitação, o CNJ defende um reforço das verbas do Programa Porta 65 em 25 milhões de euros "garantindo que nenhum jovem fica de fora do programa" e um aumento do Parque Habitacional Público que "continua a ser muito diminuto com Portugal a querer chegar aos 3%, quando países como a Holanda têm 30%". Rui Oliveira destaca ainda como uma prioridade a suspensão das hipotecas e despejos.

"Perante a crise e a subida de juros, é para nós uma grande preocupação termos jovens que correm o risco de não conseguir pagar um empréstimo à habitação. Precisamos que o governo num momento de crise - de um mês, dois, três - possa ser uma ajuda, uma almofada financeira, para estes jovens", apela.