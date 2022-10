Governo prevê crescimento de 6,5% este ano e 1,3% em 2023

O Governo reviu em alta de 1,6 pontos percentuais a previsão de crescimento do PIB deste ano para 6,5%, estimando uma desaceleração para 1,3% em 2023, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Alguns destes números já tinham sido avançados pelos partidos na última sexta-feira, após a reunião com o executivo para apresentação do cenário macroeconómico.

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano representa uma melhoria face aos 4,9% projetados no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022.

O ministro das Finanças já tinha sinalizado em setembro que estava a trabalhar com um cenário de crescimento acima dos 6%, ficando em linha com as previsões da generalidade das instituições nacionais e internacionais.

[em atualização]