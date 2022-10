Madeira não terá recessão em 2023 se mantiver fluxo turístico

A Madeira não será afetada por uma recessão em 2023 desde que o fluxo turístico se mantenha elevado, disse hoje o presidente do Governo Regional, sublinhando que a previsão de crescimento nacional de 1,3% é positiva para a região. .

"Ontem [sexta-feira] foi anunciado que o crescimento económico para o próximo ano ia situar-se, a nível nacional, em 1,3% e que a inflação ia estabilizar em 4%. Se essas previsões se concretizarem, é bom para nós", declarou Miguel Albuquerque. .

O governante falava à margem de uma visita às obras de canalização de dois ribeiros em Santo António, nos arredores do Funchal, onde comentou as previsões do Governo da República, que projeta para o próximo ano um crescimento de 1,3%, um défice de 0,9% e uma inflação de 4%, assistindo-se também a uma redução da dívida para 110,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Se conseguirmos ter um ano bom turístico, nós não vamos ter uma recessão aqui na Madeira. Vamos conseguir manter o nível de crescimento", disse, vincando que, pelo menos até dezembro, "as coisas estão estabilizadas".

Albuquerque, que lidera o Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP, explicou que a principal variável a ter em consideração em termos da economia regional é a manutenção do fluxo turístico.

"Até dezembro, as perspetivas para a Madeira, dadas as marcações e os indicadores, são boas", reforçou. .