Preços dos combustíveis vão subir pelo menos 6 a 8 cêntimos por litro

Os preços do gasóleo e da gasolina deverão sofrer uma forte subida na próxima segunda-feira, reflexo do aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais.

De acordo com fontes do setor à Renascença, há uma tendência de subida de pelo menos 6 cêntimos por litro de gasolina e de 8 cêntimos por litro de gasóleo, mas esta poderá ser superior.

O litro de gasóleo poderá custar mais 10 cêntimos a partir de segunda-feira, e a subida do preço do litro de gasolina poderá ser de entre 8 e 9 cêntimos, admitem as fontes.

Os aumentos previstos surgem depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter anunciado que vai reduzir a produção de crude na ordem dos dois milhões de barris por dia.