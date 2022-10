Preços das casas subiram 13% no segundo trimestre, acima da média europeia

Os preços das casas subiram mais de 13% em Portugal no segundo trimestre, acima da média europeia, adiantou esta sexta-feira o Eurostat.

É uma tendência do mercado, com o aumento dos custos de construção sobe também o preço de venda, mas em Portugal chegou aos 13,2% entre abril e junho deste ano, em comparação com igual período do ano passado.

O Eurostat dá ainda conta de agravamentos em “todos os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis", apontando que "em 16 deles os aumentos foram superiores a 10%", caso de Portugal.

A média fica abaixo dos dois dígitos. O preço das casas aumentou 9,9% na União Europeia e 9,3% na zona euro, em termos homólogos.

Os portugueses estão entre os que mais sentem o agravamento dos preços, mas há situações piores. Os maiores aumentos foram registados na Estónia (+27,4%), na Chéquia (+23,1%) e na Hungria (+22,8%).

Na situação oposta, com os menores agravamentos nos preços das casas, está o Chipre (+2%), a Finlândia (+2,2%) e a Dinamarca (+2,8%).