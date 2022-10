Governo prevê inflação de 4% e crescimento de 1,3% em 2023. "Pouco realista", diz oposição

O Governo apresentou esta sexta-feira aos partidos as suas previsões económicas para 2022 e 2023, antecipando uma inflação de 7,4% este ano e de 4% em 2023.

Já o défice deverá ficar-se pelos 0,9% no próximo ano, com o Governo a afastar um cenário de recessão e a antever um crescimento de 1,3% em 2023.

Ainda no cenário macroeconómico, a dívida deverá rondar os 115% do PIB este ano. O objetivo do Governo é reduzi-la para 110,8% em 2023, um valor pré-troika.

Reagindo às previsões, Marcelo Rebelo de Sousa disse que são melhores do que esperava. O Presidente referiu também que estas previsões não são "um exercício de maquilhagem política" do Governo, algo que na sua opinião seria "suicida".

O PS, na figura de Eurico Brilhante Dias, avalia positivamente as projeções do Governo, aplaudindo o trabalho para "criar um referencial de estabilidade que permitirá que, em 2023, a economia portuguesa possa continuar a crescer".

Já a oposição contesta os números apresentados. No final da reunião com o ministro das Finanças, o Livre disse que as projeções são "pouco realistas".

Na mesma linha, a líder do PAN, Inês Sousa Real, a segunda a reunir-se com o Governo, considera que as projeções do Executivo são demasiado otimistas e não estão em linha "com aquela que é a previsão para toda a Europa".

A deputada Carla Castro da Iniciativa Liberal alinhou com Rui Tavares, falando em previsões arriscadas e num otimismo excessivo do Governo, ao prever 1,3% de crescimento económico no próximo ano.

O PCP não comentou as previsões, sublinhando que a prioridade para o próximo ano deve ser a "valorização dos salários". O Bloco de Esquerda acusa o Governo de estar "a falhar na salvaguarda das famílias".



O PSD foi o último a reagir publicamente aos números, com o líder parlamentar do principal partido da oposição a antecipar perda do poder de compra para os portugueses e a alertar para um motor de crescimento "a gripar".

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) vai ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro.