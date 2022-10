Entre 0,5% e 2% é a poupança possível para quem amortizar o empréstimo da casa. Esta é uma das medidas avançadas ontem pelo secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, para ajudar quem está a pagar a casa ao banco.

O Governo admite suspender as comissões pagas para amortizar antecipadamente os créditos à habitação. Em causa estão duas comissões distintas associadas ao tipo de empréstimo escolhido, ora com taxa fixa, ora variável.

Cláudio Santos, do portal Doutor Finanças, diz que "há uma outra exceção em contratos que foram realizados nalgum dos períodos de tempo no passado em que esse valor pode ser inexistente". "No máximo, o pior cenário será de 0,5% para uma taxa variável e 2% para uma taxa fixa."

O especialista aconselha a amortização para quem tem o dinheiro parado no banco, onde os juros não sobem de forma automática como no crédito. Ou seja, é dinheiro que não está a rentabilizar.