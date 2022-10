Criptomoedas. Plataforma Binance roubada em mais de 100 milhões de euros após ciberataque

A Binance, uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo, revelou esta sexta-feira que foi atacada por piratas informáticos, tendo a grandeza do roubo rondado os 100 milhões dólares (103 milhões de euros).

De acordo com a Binance, os piratas informáticos (‘hackers’) conseguiram retirar um total de dois milhões de BNB, a criptomoeda emitida pela Binance, ou seja, cerca de 580 milhões de dólares, mas os ‘hackers’ só conseguiram explorar uma fração deste total, já que a maior parte foi de imediato bloqueada.

O presidente executivo (CEO) da Binance, Changpeng Zhao, mais conhecido pelo pseudónimo “CZ”, disse ao canal de televisão CNBC que “conseguiram limitar os danos a cerca de 100 milhões de dólares”.

No início do dia, “CZ” tentou tranquilizar a comunidade de utilizadores garantindo no Twitter: “O problema agora está sob controlo”.