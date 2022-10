Consumidores da Zona Euro esperam inflação, subida dos juros e mais desemprego

Os consumidores da Zona Euro antecipam inflação, subida dos juros e mais desemprego no próximo ano, de acordo com o inquérito mensal do Banco Central Europeu (BCE), cujos resultados foram divulgados esta sexta-feira.

Os inquiridos apontam para uma inflação média de 5% nos próximos 12 meses e de 3% a longo prazo, acima do objetivo de 2% da autoridade monetária.

Com os preços a aumentarem, contam também com a subida dos juros, com impacto directo no crédito à habitação. Já antecipam um aumento das taxas do crédito para 4,4%, mais dificuldades no acesso a empréstimos para compra de casas e a subida dos preços.

Apesar de alguns países estarem a anunciar cenários de recessão, as perspetivas de crescimento melhoraram ligeiramente, para uma contração de 1,7% (contra -1,9% no inquérito de julho). Contudo, também antecipam o aumento do desemprego.

O inquérito mensal do BCE às expectativas dos consumidores é realizado junto de cerca de 14 mil adultos na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos.