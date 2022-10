Perda do poder de compra? "Procuramos uma solução que proteja os salários mais baixos"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que o Governo procurou uma solução que proteja mais os salários mais baixos.

“Temos um aumento que começa nos 8% e vai reduzindo à medida que os salários sobem, mas nós, por exemplo, em todos os salários até 1.000 euros garantimos só por esta medida, e essa é outra dimensão que queria destacar, um aumento de 5,45%”, diz.



Em entrevista à Renascença, a governante realça que “se é verdade que a inflação atinge todos, é verdade que a inflação atinge mais as pessoas que tem salários mais baixos, uma inflação assente no preço da alimentação, da energia e no preço das casas”.



Quanto aos subsídios de refeição, que não são sofrem aumentos de 2017, admite que há espaço para uma negociação.



Segundo a governante, existem outras medidas que procuram ajudar a combater a inflação. "É evidente que uma guerra na Europa tem consequências."



O Governo propôs um aumento anual mínimo para a função pública equivalente a uma mudança de nível remuneratório (cerca de 52 euros), variando entre 8% para a remuneração mais baixa da tabela, que é de 705 euros, e 2% para os rendimentos a partir de 2.570,82 euros.

O aumento de 8% irá abranger 123.607 funcionários públicos, de acordo com as contas do executivo.



Além da proposta de aumentos salariais, o Governo propõe ainda aos sindicatos a revisão da TRU, como estava previsto no programa do Governo.



A primeira ronda negocial decorreu com os sindicatos a defenderem que os aumentos salariais têm de ter por base o valor da inflação que o executivo estima de 7,4% para este ano.







[em atualização]