Covid-19 custou 5 mil milhões. Ajudas à banca também pesaram

A Covid-19 teve um impacto direto de cinco mil milhões de euros nas contas do Estado em 2021, com as ajudas à banca a gerarem um saldo negativo de 22 mil milhões desde 2008. Este é o balanço do Tribunal de Contas, no parecer sobre a Conta Geral do Estado, que aponta para um aumento da receita de 7 mil milhões de euros no ano passado, com a despesa a aumentar também, para 3,8 mil milhões de euros.

Segundo o documento, que é disponibilizado pela primeira vez antes da entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2023, prevista para a próxima segunda-feira, o défice desceu cerca de 28% em relação a 2020, na ordem dos 8,3 mil milhões de euros.

As medidas da Covid-19 tiveram um impacto de mais de 3 milhões de euros no ano passado, quase mais dois mil milhões que no ano anterior, incluindo quase dois mil milhões para o aumento de capacidade do SNS, mais de mil milhões de euros no apoio ao emprego e 39 milhões de apoios às famílias.

A estes acrescentam-se mais 1,5 mil milhões de euros de financiamento à Segurança Social. Este é um aumento de 18% em relação ao custo da Covid-19 nas contas públicas em 2020, no qual está também projetada uma quebra na receita de 305 milhões de euros.