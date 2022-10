Preço dos combustíveis volta a subir

Será o reflexo mais do que provável do aumento da cotação do petróleo, que atingiu na semana passada os 88 dólares por barril.

Feitas as contas, o preço médio do gasóleo deverá ficar nos 1,752 euros por litro, enquanto o litro da gasolina subirá para os 1,713 euros.

As previsões apontam para subidas de 2,5 cêntimos no preço do litro do gasóleo e cerca de 1,5 cêntimos na gasolina.

A influenciar o preço dos combustíveis estão as medidas extraordinárias de redução fiscal que foram prolongadas até ao final do ano.

Medidas que equivalem a uma redução da carga fiscal de 28,2 cêntimos por litro no gasóleo e 32,1 cêntimos por litro na gasolina.

Entre as medidas em vigor incluem-se o desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Desde sábado que as faturas dos combustíveis têm de mencionar a diferença do valor do ISP que seria cobrado caso não existisse o desconto, assim como o valor do imposto.