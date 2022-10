OE 2023. Costa convoca Conselho de Ministros extraordinário para esta terça-feira

O primeiro-ministro convocou um Conselho de Ministros extraordinário para esta esta terça-feira, a fim de debater as propostas que podem ser incluídas no Orçamento do Estado para o próximo ano.

O encontro vai acontecer a menos de uma semana da entrega no Parlamento da proposta orçamental para 2023, marcada para dia 10 de outubro. Não estão previstas declarações no final desta reunião extraordinária do Executivo.

A valorização da Administração Pública vai custar 1.200 milhões de euros, quase o dobro em relação ao ano passado, avançou esta segunda-feira a ministra da Presidência.

Mariana Vieira da Silva esclareceu que o montante engloba aumentos salariais, promoções, progressões e a revisão da tabela remuneratória: “estamos a falar de um aumento na massa salarial de 1.200 milhões de euros que compara, por exemplo, com 680 milhões de euros do ano anterior. Por isso, é um esforço muito significativo que é feito para enfrentar uma realidade que sabemos que é de incerteza, mas que é respondida de forma muito significativa”, disse a ministra.