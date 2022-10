Entusiasmo é bom, mas a resiliência torna-nos especiais. O caso do Museu do Caramulo

Este é um trabalho muito difícil e pode ser muito duro do ponto de vista emocional, uma vez que é preciso mostrar a importância de mudar as pessoas que foram muito bem-sucedidas e que não vêm essa necessidade.

Esse processo de “voltar às raízes” leva a uma reflexão profunda que dará origem à criação de um conselho familiar cuja missão é supervisionar todas as atividades e garantir que a identidade da família está presente em todos os componentes do portfólio.

As famílias que se identificam com esta lógica de criação de valor são chamadas de famílias generativas. Este conceito foi desenvolvido por Dennis T. Jaffe e tem por base a ideia de que não somos donos dos negócios familiares, apenas cuidamos deles para a próxima geração.

O Museu do Caramulo. Resiliência como forma de vida

No início do século XX, os sanatórios eram refúgios para doentes com tuberculose, onde ficavam completamente isolados do resto da sociedade.

O Caramulo, pela sua localização, era indicado, dada a sua altitude e natureza, para a construção destes centros de saúde. Jerónimo de Lacerda, médico, cria nesta região, a maior estância sanatorial do país e da Península Ibérica, em 1921.

Após a II Guerra Mundial, chega o tratamento que consegue curar 95% dos pacientes e com essa descoberta, é anunciada a morte das estâncias sanatoriais. Este poderia ter sido o fim desta família, enquanto família empresária. Todavia, os filhos do Dr. Jerónimo de Lacerda, Abel e João, optam por uma vertente empreendedora, procurando formas alternativas de construir e expandir o seu legado familiar. Surge assim o projeto de retirar a conotação de doença ao Caramulo e converter este belo lugar numa atração cultural e artística.

É assim que surge o Museu do Caramulo, um edifício com os mais modernos conceitos de museologia, capaz de expor a coleção de arte constituída por mais de 500 peças de pintura, escultura, mobiliário, cerâmica e tapeçarias, que vão do antigo Egipto até Picasso.

Ao lado, surge o primeiro e mais importante Museu do Automóvel do país, vocacionado para expor 100 automóveis e motos. Mas estas não são as únicas iniciativas realizadas para tornar o Caramulo numa atração cultural. Caramulo Experience Center, Caramulo Motorfestival, Jornal dos Clássicos e Salão Motorclássico entre outras, compõem um portfólio diverso, mas autêntico.

O Museu do Caramulo aproveitou o tempo da pandemia para se remodelar e modernizar. Antecipando uma ameaça que impediria as pessoas de visitar o Museu, esta família optou por contra-atacar. O espaço de exposição foi revisto e expandido, a fachada principal foi recuperada e as condições de acessibilidade foram melhoradas.

Trabalhar o ciclo da resiliência permitiu a esta família generativa antecipar, agir e redefinir o seu caminho. O Museu fica no Caramulo, a 300 quilómetros de Lisboa, mas já foi visitado por mais de um milhão e meio de pessoas. Continua independente, fiel aos seus princípios que são os princípios da família que o gere, cuja identidade é o motor que alimenta toda a vida do Museu, provando assim que independentemente da dificuldade dos desafios com que nos deparamos ao longo do caminho, o que aprendemos com eles, torna-nos mais fortes e resilientes.

*Liliana Dinis é Professora na Católica Lisbon School of Business and Economics

