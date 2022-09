Turismo. Hóspedes e dormidas em agosto atingem novos máximos

O alojamento turístico registou 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas, em agosto, os valores mensais mais elevados desde que há registo, que correspondem a crescimentos de 33% e 31,9%, divulgou o INE.

"Em agosto de 2022, o setor do alojamento turístico registou 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas, os valores mensais mais elevados desde que há registo, correspondendo a crescimentos de 33,0% e 31,9%, respetivamente (+85,4% e +90% em julho, pela mesma ordem)", concluiu o Instituto Nacional de Estatística (INE), que publicou as estatísticas rápidas da atividade turísticas, referentes a agosto.

Face ao mesmo mês de 2019, o melhor ano do turismo até ao momento, os hóspedes cresceram 1,2% e as dormidas aumentaram 2,8%.

De acordo com o INE, as dormidas na hotelaria, que pesam 81,1% do total de dormidas, aumentaram 32,1% face a agosto de 2021 e 2,8% comparativamente ao mesmo mês de 2019.

No mês em análise, os estabelecimentos de alojamento local, que têm um peso de 13,8% do total, cresceram 39% face a agosto de 2021, mas diminuíram 3,8%, comparando com agosto de 2019.

Já o turismo no espaço rural e de habitação, que tem um peso de 5,1% no total, aumentou 14,2% face ao mesmo mês de 2021 e 26,6% comparativamente a agosto de 2019.

No entanto, as dormidas de residentes ficaram abaixo do máximo histórico registado em 2021, com o mercado interno a contribuir com 3,7 milhões de dormidas, o que corresponde a uma diminuição de 11,4%.

Assim, predominaram os mercados externos, que registaram uma subida homóloga de 86,9%, para 6,2 milhões de dormidas.

O mercado externo tem um peso de 62,4% no total de dormidas.

Já face a agosto de 2019, as dormidas de residentes aumentaram 8,2% enquanto as de não residentes diminuíram 0,2%.

Entre janeiro e agosto, registou-se um aumento de 133,8% das dormidas totais, com aumentos de 33,7% nos residentes e de 278,4% nos não residentes.

Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas caíram 3%, em resultado da diminuição das dormidas de não residentes (-7,7%), dado que as de residentes cresceram 7,7%. Os principais mercados emissores de turistas aproximaram-se, em agosto, dos resultados registados em 2019, com o britânico a representar 17,7% do total das dormidas de não residentes, o que demonstra uma subida de 0,3% face a agosto de 2019.

Ainda comparativamente a agosto de 2019, as dormidas de hóspedes espanhóis diminuíram 3,1% e as de hóspedes franceses aumentaram 0,9%.

O mercado alemão (quota de 9,2%) aumentou 3,4%, enquanto o mercado norte-americano (quota de 5,7%) continuou a destacar-se (+28,3%), face a agosto de 2019, tendo apenas sido ultrapassado pelo mercado checo (+51,1%).

As maiores diminuições verificaram-se nos mercados brasileiro (-19,1% face a agosto de 2019) e sueco (-9,8%).

Apesar de se terem registado aumentos das dormidas em todas as regiões, a Madeira e o norte do país destacaram-se pelos aumentos mais expressivos, face ao mesmo mês de 2019, com subidas de 16,9% e 15,9%, respetivamente.