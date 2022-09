Governo propõe a patrões e sindicatos aumentos salariais anuais de 4,8%

Aumentos salariais anuais de 4,8%, em média, entre 2023 e 2026. A proposta do Governo vai ser apresentada esta quarta-feira a patrões e sindicatos, na reunião da Concertação Social.

Esta valorização das remunerações consta de uma proposta sobre o acordo de rendimentos, a que a Renascença teve acesso.

O objetivo é garantir que até 2026 haja um aumento médio acumulado de 20% dos salários dos trabalhadores face a 2022, indica a proposta para um acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, que hoje à tarde será apresentado na Concertação Social.

Como pressupostos para este objetivo, o Governo tem em conta uma inflação de médio prazo de 2%, de acordo com o Banco Central Europeu, e uma taxa de produtividade de 1,5% entre 2023 e 2026, segundo o documento.

De acordo com o executivo, com o objetivo de "aumentar a parte do fator trabalho no produto, convergindo com a média europeia, é necessário acordar uma política de valorização dos rendimentos" assente na inflação, produtividade e num "adicional salarial".

"Tendo em conta estes pressuposto, para se alcançar o objetivo proposto, estima-se ser necessário um adicional salarial de 1,3 p.p. [pontos percentuais] - traduzindo-se numa valorização nominal das remunerações por trabalhador de 4,8% em cada ano, em média, nos anos 2023 a 2026", pode ler-se no documento.

O Governo sublinha que "este adicional representará um aumento de aproximadamente 20% do rendimento médio por trabalhador em 2026 face a 2022".