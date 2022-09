​BCE avisa que taxas de juro vão subir “nas próximas reuniões”

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) confirma várias novas subidas dos juros, nas próximas reuniões, para travar a taxa de inflação.



Christine Lagarde diz que "faremos o que temos de fazer" e defende que o objectivo é a estabilidade dos preços, não criar uma recessão.

“Recuperar a estabilidade dos preços é a missão do BCE e é o que temos de fazer. Recuperar a inflação de 2% no médio prazo”, declarou.

“Faremos o que temos de fazer, que é continuar a subir as taxas de juro nas próximas reuniões. O nosso objectivo principal não é criar uma recessão, mas a estabilidade dos preços e temos de conseguir, porque as consequências serão muito piores”, frisou a presidente do BCE.