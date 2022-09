Micro, pequenas e médias empresas criticam recomendações do Governo para a energia

A Confederação Portuguesa das Micros, Pequenas e Médias Empresas (CCPME) criticaram as recomendações do Governo, conhecidas esta terça-feira, dizendo que "não são razoáveis".

Desligar as luzes de Natal à meia-noite e teletrabalho são algumas das recomendações do Governo no âmbito do Plano de Poupança de Energia.



As medidas para reduzir os consumos energéticos, em tempo de guerra, escalada da inflação e crise energética, constam de uma resolução do Conselho de Ministros, publicada esta terça-feira, em Diário da República.

Ouvido pela Renascença, o presidente da CCPME rejeita que as empresas adiram à recomendação do teletrabalho e refere que as medidas que o país necessita "não foram apresentadas pelo Governo".

"Há aspetos que não parecem de quem tem noção da realidade. Não tem lógica", considera.

Jorge Pisco critica também o Governo por usar "o papão da União Europeia" para ameaçar com eventuais medidas obrigatórias excecionais.

"Está sempre com as questões da União e não com aquilo que são as medidas que deve tomar para salvaguardar o interesse nacional", aponta.