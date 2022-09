Comerciantes do Porto admitem desligar luzes de Natal às 23h30 em dias úteis

A Associação dos Comerciantes do Porto afirma que já estava a planear ir ao encontro das recomendações do Governo e reduzir o número de horas em que as luzes de Natal estejam ligadas.

Ouvido pela Renascença, o presidente da associação Joel Azevedo admite que no caso dos comerciantes da cidade Invicta, as luzes podem ser desligadas às 23h30, à semana, e à 00h30, ao fim de semana.

As medidas para reduzir os consumos energéticos, em tempo de guerra, escalada da inflação e crise energética pretendidas pelo Governo constam de uma resolução do Conselho de Ministros, publicada esta terça-feira, em Diário da República.

O documento recomenda que, de 6 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, se possa “ajustar os períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18h00 e as 24h00”.