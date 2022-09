Apple distancia-se da China e vai fabricar iPhone 14 na Índia

A Apple anunciou esta terça-feira que vai passar a fabricar o seu último modelo de iPhone, o iPhone 14, na Índia, numa tentativa de diversificar as suas cadeias de fornecimento para se distanciar da China.

"O novo iPhone 14 introduz novas tecnologias inovadoras e importantes capacidades de segurança e estamos entusiasmados por produzirmos o iPhone 14 na Índia", adiantou a Apple em comunicado.



A tecnológica norte-americana tem produzido a maioria dos seus smartphones na China, mas decide agora afastar-se de Pequim dadas as atuais tensões geopolíticas com os EUA.

No contexto da pandemia, as políticas "zero Covid" da China, que têm conduzido a sucessivos confinamentos generalizados, também têm causado problemas nas cadeias de produção e fabrico de empresas a operar no país.

Desde 2017, a Foxconn, uma empresa sediada em Taiwan que fabrica a maioria dos telefones da Apple, já produzia algumas versões mais antigas dos aparelhos Apple no estado indiano de Tamil Nadu.

Ao apostar na Índia para produzir o seu mais recente modelo de iPhone, a Apple pretende também aumentar o consumo dos seus produtos no país, onde o mercado de smartphones é dominado por aparelhos muito mais baratos de concorrentes chinesas e sul-coreanas.