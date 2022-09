Presidente da CIP diz que ministro da Economia falou “fora de tempo” e pede que Costa Silva não desanime

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal acredita que o Governo vai acabar por baixar o IRC.

Questionado, pela Renascença sobre o caso da alegada “desautorização” do ministro da Economia por parte do ministro das Finanças, António Saraiva considera que o ministro António Costa Silva se referiu "fora de tempo" a uma eventual descida transversal do IRC, tendo em conta que o Orçamento não pode ser revelado ao público antes da sua apresentação.

“Isto é como nas empresas, o diretor comercial invariavelmente zanga-se com o diretor financeiro, porque um gere as expetativas e os negócios, e o outro gere os dinheiros”, exemplificou o presidente da CIP.

“Eu não diria que foi desautorizado, mas, enfim, o Orçamento não pode ser revelado publicamente antes da sua apresentação em Assembleia, e o senhor ministro da Economia, defendendo as dores dos empresários, o que só lhe fica bem, veio expressar um desejo, mas fê-lo fora de tempo”, complementou.

Depois de o ministro da Economia ter defendido publicamente uma descida transversal do IRC, o ministro das Finanças, Fernando Medina, acabou por mostrar algum desconforto, declarando que "não seria próprio trazemos para fora da negociação aquilo que está a ser tratado na mesa das negociações”.



O episódio, na ótica de António Saraiva, foi "desagradável" para o ministro da Economia e "deveria ter sido evitado". Ainda assim, o líder da CIP desvaloriza, afirmando que não há “nada que o tempo não resolva”.

“Acredito que o senhor ministro preferia que este episodio não tivesse esta ressonância que ganhou em termos de exposição pública, mas que isto não lhe retire o ânimo, não lhe retire o motivo pelo qual vem animado e que é, precisamente, promover algumas melhorias nos fatores de competitividade nas nossas empresas”, acrescenta.