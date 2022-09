​Mais de 15 mil pessoas pediram reavaliação da casa para tentar reduzir IMI

Em sete meses, mais de 15 mil proprietários apresentaram junto das Finanças um pedido para reavaliação da casa para tentar baixar o valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). A notícia é avançada pelo jornal online “Eco”.

Segundo o jornal, que cita dados enviados pela Autoridade Tributária, “até 1 de agosto, tinham sido apresentados 15.626 pedidos de reavaliação de prédios urbanos com o motivo ‘Valor Patrimonial Tributário desatualizado’”.

O jornal explica que o IMI é calculado em função do Valor Patrimonial Tributário que, por s ua vez, é atualizado automaticamente de três em três anos, mas, consoante os casos, pode ser mais vantajoso para os proprietários pedirem uma reavaliação da propriedade.

Precisamente porque o Valor Patrimonial Tributário leva em linha de conta diversas variáveis, a Deco, associação de defesa do consumidor, aconselha os proprietários a fazerem sempre uma simulação , antes de fazerem o pedido de reavaliação.

O pedido de nova avaliação é gratuito e é feito através do Modelo 1 do IMI, que pode ser submetido pelo Portal das Finanças (onde existe um simulador) ou entregue numa repartição de Finanças.

Os proprietários de imóveis têm sido confrontados com o aumento do custo da habitação, por via da subida das taxas Euribor, que influenciam as mensalidades dos créditos à habitação. No início desta semana estas taxas atingiram o valor mais alto em mais de 10 anos.