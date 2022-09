Presidente da TAP pede "sinceras desculpas" a clientes afetados por ataques informáticos

A presidente da comissão executiva da TAP pediu esta quarta-feira “sinceras desculpas” aos cerca de 1,5 milhões de clientes da empresa cujos dados pessoais foram divulgados na internet pelo grupo Ragnar Locker que levou a cabo um ataque informático às bases de dados da empresa.

“O ataque dirigia-se a nós, mas atingiram também vocês, os nossos clientes", referiu Christine Ourmiéres-Widener numa mensagem de vídeo, onde assegurou, ainda que a empresa não está disposta a negociar nem a recompensar estes comportamentos.

"Esperamos que nos apoiem nesta atitude ética”, apelou a CEO da TAP que apresentou “sinceras desculpas por qualquer inconveniência que isto vos esteja a causar".

A TAP foi alvo de um ataque informático a 26 de agosto e a 13 de setembro e, de acordo com o jornal Expresso, foram divulgados dados de 1,5 milhões de clientes e alguns documentos confidenciais da empresa, em que se incluem acordos com empresas e relações com outras companhias de aviação.