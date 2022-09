Economia portuguesa com "trambolhão" de 5,5 pontos percentuais em 2023

A economia portuguesa terá um “abrandamento expressivo” em 2023 e deverá registar um crescimento pouco acima de 1%.



As previsões foram avançadas esta quinta-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), que antecipa uma forte travagem no próximo ano, com o Produto Interno Bruto a passar de 6,7% este ano para 1,2% em 2023.

É uma consequência das pressões inflacionistas, que vão afetar o consumo das famílias e a atividade das empresas. Este ano a inflação deverá fixar-se nos 7,7% e espera-se um abrandamento gradual nos anos seguintes, mas em 2023 ainda estará em 5,1%.

Ainda segundo o relatório das Perspetivas Económicas e Orçamentais 2022-2026, divulgado esta quinta-feira, o emprego deverá desacelerar, de 1,9% para 0,2% no próximo ano.

Já a taxa de desemprego deverá continuar a descer, chegando a 5,3% da população ativa em 2023.

Como a inflação está a beneficiar Estado e Governo

Esta inflação esperada está a “beneficiar as contas públicas no curto prazo”, segundo o gabinete liderado por Nazaré Cabral.

O défice foi revisto em baixa este ano, em três décimas, para 1,3%. Contas que já incluem o aumento da receita graças à inflação e as medidas adicionais de apoio à economia.

Com a reversão automática das medidas agora anunciadas para ajudar famílias e empresas, o saldo para 2023 deverá atingir um “excedente de 0,1% do PIB”. Mas se parte das medidas continuar em vigor, a projeção do Conselho das Finanças aponta para um défice de 0,4%. Ainda assim, a perspetiva é de uma “posição orçamental globalmente equilibrada” para o próximo ano.