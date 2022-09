​Taxa fixa ou variável no crédito à habitação. Qual a escolha acertada?

Se privilegiarmos a certeza, teremos de pagar um prémio por isso. A taxa fixa vai ser mais cara do que a taxa variável, mas fixamos a prestação mensal.

Nos últimos 40 anos, desde os anos 80, a taxa variável tem sido mais vantajosa, com exceção de alguns anos pontuais. O crédito à habitação é um produto de longo prazo e a taxa variável foi historicamente mais vantajosa.

Com a ajuda de Cláudio Santos, diretor comercial do Doutor Finanças, a Renascença elaborou um explicador.

Quem está a pagar a casa ao banco refaz as contas e quem procura crédito à habitação quer saber qual a melhor solução.

E se pretendermos amortizar o empréstimo, parcial ou totalmente, faz diferença o tipo de taxa?

Nos créditos com taxa fixa as amortizações antecipadas estão sujeitas a uma penalização de 2%, enquanto os empréstimos com taxa variável só pagam uma penalização de 0,5%.

Qual é a probabilidade de a taxa variável ultrapassar a fixa?

Tudo depende do Banco Central Europeu (BCE), que fixa as taxas de juro de referência para os países do euro. Este é o mecanismo utilizado neste momento para baixar a inflação para o valor de referência, os 2%.

Não existe um limite para a subida das taxas de juro. No entanto, a taxa variável ainda está 2% abaixo da taxa fixa.