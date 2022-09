Preço do pão sobe 15% em Portugal e 18% na Europa

O preço do pão estava, em agosto, 18% mais alto do que no mesmo mês de 2021 na União Europeia. Segundo o Eurostat, em Portugal aumentou 15% entre agosto de 2021 e agosto de 2022.

Entre os Estados-membros, as maiores subidas no preço do pão, em agosto, registaram-se na Hungria (65,5%), Lituânia (33,3%), Estónia e Eslováquia (32,2% cada).

Em oposição, as menores foram alcançadas em França (8,2%), Países Baixos (9,6%) e Luxemburgo (10,2%).

O Gabinete de Estatística europeu destaca que os preços do pão e dos óleos alimentares, tiveram subidas muito acentuadas devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, dado que ambos os países são importantes exportadores de cereais, como o trigo e o milho, e ainda de fertilizantes.