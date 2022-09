Preço do gasóleo desce, mas ainda está acima da gasolina

O preço do gasóleo deve descer esta segunda-feira 6,5 cêntimos por litro. As estimativas do setor preveem ainda que o preço da gasolina não sofra qualquer alteração. Apesar da descida do gasóleo, este combustível vai continuar a ser mais caro do que a gasolina.

De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples era de 1,817 €/litro no domingo, dia 18 de setembro. A confirmar-se a descida de 6,5 cêntimos, o preço baixará para 1,752 €/litro. As estimativas apontam para que o preço da gasolina simples 95 se mantenha, sendo que o preço médio no domingo estava nos 1,698 €/litro.



Os preços nas bombas continuam a beneficiar até ao final de setembro de três medidas de mitigação implementadas pelo Governo.

O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono baixaram em 28,2 cêntimos a carga fiscal do gasóleo e em 32,1 cêntimos a carga fiscal da gasolina.